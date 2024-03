Tablet Blackview con Android 13 in SVENDITA su Amazon: solo per OGGI

Hai biosgno di un tablet versatile e adatto a qualsiasi tipologia di esigenza, sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano? Allora abbiamo quello che fa per te! Parliamo del Blackview Tab60, oggi a disposizione su Amazon a soli 109 euro grazie ad un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile dell'offerta speciale, hai ancora pochissimo tempo a disposizione!

Blackview Tab60: tutte le specifiche tecniche del tablet

Incorporando l'octa-core, abbinato a un massimo di 12GB RAM, il Blackview Tab 60 con Android 13 garantisce un'esperienza fluida dallo scorrimento e dal passaggio da un'app all'altra, fino ai giochi leggeri e al multitasking.

Con 128GB ROM e 1TB di spazio di archiviazione espandibile, ti offre abbondante spazio per i tuoi e-book, video, film e app preferiti per ravvivare la tua vita. In più, grazie alla Certificazione Google GMS, puoi scarica tutto quello che vuoi in un attimo.

L'ultimo sistema Android 13 combinato con l'esclusivo sistema di ottimizzazione di Doke migliora ulteriormente la facilità d'uso, le procedure operative e la tutela della privacy. Supportando la funzione di visualizzazione a schermo diviso, puoi rimanere sincronizzato con l'emozionante live streaming mentre condividi le tue sensazioni istantanee con i tuoi amici.

Il perfetto display da 8.68" con risoluzione HD+ offre una visione ideale per l'intrattenimento, lo studio e il lavoro. Riponilo facilmente nella borsa o nello zaino per averlo sempre con te ogni volta che ne hai bisogno. In più, con il supporto Widevine L1, il tablet pc ti offre una visualizzazione perfetta di film e video in generale.

