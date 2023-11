Tablet Blackview Android in SUPER OFFERTA con 470€ IN MENO!

Se si parla di occasioni uniche, a volte esagerando, questa volta parliamo di quella autentica per eccellenza! Infatti hai la possibilità di acquistare in offerta su Amazon un Tablet Blackview, con precisione il modello Tab 80, con uno sconto ESAGERATAMENTE alto, che ti farà risparmiare tantissimo, e metterà finalmente a tua disposizione un tablet performante e utile in tutte le occasioni.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Tablet Blackview Tab 80 a soli 129,99€, con uno sconto del 78% che ti farà risparmiare la bellezza di 470€ sul prezzo originale! Uno sconto PAZZESCO che non puoi lasciarti sfuggire!

Il tablet dei sogni, a un prezzo da sogno!

Stiamo parlando di un gioiellino che grazie ad Android 13 ti garantirà delle funzioni rapidissime. Infatti è dotato di 16GB RAM (memoria espandibile 8G inclusa) e 128GB di ROM, ed è possibile espandere la capacità di archiviazione fino a 2TB utilizzando una scheda TF (non inclusa).

Il Tablet Blackview Tab 80 dispone di 2 altoparlanti, un'entrata jack da 3,5mm, una fotocamera da 13 M, e una batteria ad alta capacità da 7680 mAh, ottima per l'uso prolungato. Da dovunque lo guardi, questo Tablet è l'occasione che aspettavi!

