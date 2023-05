Tablet Android 10" super accessoriato ad un PREZZO RIDICOLO

Grazie allo sconto Amazon 31%, oggi hai la possibilità di acquistare un bundle davvero completo. Questo include il tablet Android di Jusyea con display da 10 pollici, una tastiera, un mouse, il caricabatterie, il cavo di ricarica e gli auricolari (con cavo). Tutto questo a soli 109,99€, con spedizione gratuita.

Pur essendo lontano anni luce dai tablet top di gamma, questo bundle è davvero intrigante. La spesa è irrisoria.

Questo bundle include tutto, ma proprio tutto: tablet e accessori tuoi a prezzo irrisorio.

Protagonista dell'ottima offerta di Amazon è il tablet Jusyea 2in1 (modello J10), un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, particolare non da poco, soprattutto per questa fascia di prezzo.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1280 x 800pixel, ed è alimentato da un processore octa-core a 64bit e 4GB di RAM. La capacità di archiviazione è di 64GB, ma puoi espanderla tramite TF fino a 512GB.

Essendo un tablet di ultima generazione, non possono mancare feature e caratteristiche hardware/software di assoluta importanza. Il sistema operativo è Android 12 (senza pubblicità o bloatware), il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0.

Il J10 è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Tuttavia ricorda che c'è qualche compromesso da accettare, soprattutto in termini di prestazioni. Del resto, non è un top di gamma.

Prima dei saluti, ti ricordo che questo bundle include anche diversi accessori, come tastiera, mouse e auricolari con cavo. Per completare l'acquisto a soli 109,99€ non devi fare altro che aggiungere il prodotto al carrello, a tutto il resto ci penserà Amazon.

