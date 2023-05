Questo tablet con display da 11" con risoluzione 2K (2560 x 1600 pixel), 6GB di RAM e 128GB d'archiviazione viene oggi proposto su Amazon ad un prezzo a dir poco clamoroso: solo 60€. Si tratta di un device Android prodotto da OUZRS, azienda non particolarmente nota ma su cui vale la pena scommettere visto la cifra richiesta per il suo prodotto. La spedizione, poi, è completamente gratuita.

Solo 60€ per un tablet Android con display 2K e connettività 4G LTE

Non è un top di gamma, sia chiaro, ma il tablet di OUZRS vanta una scheda tecnica davvero niente male. Il display con risoluzione 2K, ad esempio, non lo si trova nemmeno su dispositivi di marchi più blasonati. Si presenta come un device per un uso quotidiano di base, ideale per streaming, videochiamate, documenti, navigazione web e così via. E il gaming? Beh, visti i 6GB di RAM e il processore a 2.3GHz, non dovrebbe essere poi un problema.

Il display 2K è circondato da cornici quasi simmetriche e sottili. A dirla tutta, il look ricorda quello premium di dispositivi di fascia un po' più alta. Spiccano poi i già citati 6GB di RAM, i 128GB di archiviazione espandibili fino a 512GB, il processore a 10 core a 2.3GHz e - infine - la batteria da ben 7000mAh.

Foto e video dovrebbero essere di buona qualità, sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore. A proposito di quella anteriore, c'è anche il Face Unlock, ovvero un sistema biometrico per sbloccare il tablet con il proprio volto.

Il tablet di OUZRS è un tablet Android recentissimo (è del 2023), e poterlo acquistare a soli 60€ è un'affare da non farsi sfuggire. Che poi, in caso di problemi, è sempre possibile procedere al reso, no? Con Amazon si va sempre sul sicuro, quindi un'occasione gli va data.

