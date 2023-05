Come spesso ripetiamo qui sulle pagine di HTML, ci sono tablet per tutte le tasche e tutte le esigenze. Ed è assolutamente un bene, anche perché (diversi anni fa) non era questa la situazione. Oggi ti segnalo un entry-level di un noto brand che, di solito, si occupa di Mini PC. Si tratta dell'I9 Plus di BMAX, un device con display FHD da 10,1 pollici e 4GB di RAM che oggi ti costa solo 79,99€. Applica manualmente il coupon e il gioco è fatto.

BMAX I9 Plus, il tablet Android entry-level che costa... una miseria!

Il BMAX Tablet i9 Plus è un tablet Android di fascia bassa, è bene precisarlo fin da subito. Questo però non significa che non sia degno della tua attenzione, anzi. Si presenta con un design sottile ed elegante, con uno schermo FHD IPS da 10,1 pollici che occupa quasi tutta la parte frontale.

Il tablet è alimentato dal processore RK3566, che offre una buona velocità di elaborazione e una gestione fluida delle applicazioni. Inoltre, dispone di 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, uno spazio che - con qualche compromesso - puoi farti bastare per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno e conservare i tuoi file multimediali.

In termini di comparto multimediale, il tablet di BMAX è munito di una fotocamera frontale da 2 MP e di una fotocamera posteriore da 5 MP, che consentono di scattare foto e registrare video di buona qualità. Dispone anche di una batteria da 5000 mAh, che garantisce un'autonomia di utilizzo di circa 5 ore, a seconda delle attività svolte.

Dal punto di vista delle connessioni, il device con Android 12 a bordo offre Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, una porta USB-C, una porta per schede microSD e una presa per cuffie da 3,5 mm. Inoltre, il tablet supporta la funzione OTG, che consente di collegare dispositivi esterni come tastiere o mouse.

Detto ciò, ti ricordo che le unità a disposizione sono pochissime e che per ottenere lo sconto di 10€ devi applicare manualmente il coupon.

