Quando su Amazon capita di incrociare offerte lampo come questa, non si può che restare stupiti. Il tablet Android di AWOW non sarà un top di gamma, ma poterlo acquistare a soli 79,88€ è un affare a dir poco clamoroso. Applica manualmente il coupon di 20€ (che si aggiungerà a quello già visibile 17%) così da completare l'acquisto al prezzo scontato.

Con l'offerta lampo di Amazon questo tablet Android è... REGALATO

Protagonista dell'ottima offerta lampo di Amazon è il tablet AWOW 2in1, un dispositivo ibrido che può essere utilizzato sia come tablet che come laptop, grazie alla sua tastiera rimovibile inclusa nella confezione di vendita. Il corpo è in lega di alluminio, particolare non da poco, soprattutto per questa fascia di prezzo.

Il tablet è dotato di uno schermo IPS da 10.1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, ed è alimentato da un processore octa-core a 64bit e 3GB di RAM. La capacità di archiviazione è di 64GB, ma puoi espanderla tramite TF fino a 512GB.

Essendo un tablet di ultima generazione, non possono mancare feature e caratteristiche hardware/software di assoluta importanza. Il sistema operativo è Android 11 (senza pubblicità o bloatware), il comparto audio è stereo ed formato da due altoparlanti, ci sono poi il Wi-Fi dual-band (2.4/5GHz) e il Bluetooth 5.0.

Quello di AWOW è un tablet ibrido versatile e conveniente, adatto per chi cerca un dispositivo leggero e portatile che offra la flessibilità di un laptop quando necessario. Tuttavia ricorda che c'è qualche compromesso da accettare, soprattutto in termini di prestazioni. Del resto, non è un top di gamma.

Prima dei saluti, ti ricordo che questa è un'offerta lampo, dunque destinata a terminare nel giro di qualche ora. Inoltre, per completare l'acquisto a soli 79,88€, devi applicare manualmente il coupon di 20€. Fallo prima di aggiungere il tablet al carrello.

