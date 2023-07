Tablet Android da 10,1 pollici che costa POCHISSIMO (-23%)

Se stavi aspettando una buona offerta per acquistare un tablet con un display bello grande e la possibilità di inserire anche due Sim, allora il momento è arrivato. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello Blackview Tab 12 Pro a soli 145,99 euro, invece che 189,99 euro.

Se fai presto dunque puoi avvalerti di uno sconto del 23% che porta il prezzo quasi al più basso di sempre. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Tablet che costa poco ma non delude

Ovviamente davanti a dei prezzi così bassi ci si chiede sempre se ne valga la pena. Blackview Tab 12 Pro è un ottimo dispositivo con un processore Octa Core, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che potrai espandere tramite scheda microSD fino a 1 TB.

È dotato di un doppio slot per scheda Sim e a un bellissimo display FHD+ da 10,1 pollici per poterti godere tutti tuoi contenuti. Il corpo è leggero e sottile. Pesa solo 430 grammi e ha uno spessore di appena 7,4 mm. Possiede una fotocamera posteriore da 13 MP e un'ottima batteria da 6580 mAh che dura lungo.

A questo prezzo non puoi davvero trovare di meglio. Devi solo essere rapido perché difficilmente l'offerta durerà ancora molto. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Blackview Tab 12 Pro a soli 145,99 euro, invece che 189,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

