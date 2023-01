Tablet a 99€ non è impossibile, lo trovi ADESSO solo su Amazon

Hai bisogno di un tablet che abbia buone prestazioni ma non vuoi spendere un occhio della testa? Allora ho trovato l'offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Teclast a soli 99,99 euro, invece che 129,99 euro, spuntando il coupon in pagina.

Questa offerta ti dà l'opportunità di avere un ottimo prodotto a un prezzo decisamente vantaggioso. Inoltre puoi acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Un offerta del genere è davvero da prendere al volo. Questo Teclast è dotato di un ottimo processore Quad-core con supporto 4GB di RAM, 64GB di memoria e monta il sistema operativo Android 12.

Tablet Teclast con Androd 12 a un prezzo da non lasciarsi scappare

Non c'è dubbio che il prezzo di questo tablet Teclast sia assolutamente la sua arma vincente. Tuttavia non è solo fumo negli occhi, questo tablet ha delle ottime prestazioni. Possiede un ampio display IPS full view da 10,1 pollici HD che ti permetterà di guardare video e navigare sul Web in modo fluido.

Anche Android 12 fa la sua parte nel rendere l'interfaccia molto semplice e intuitiva, nonché fluida e veloce. Oltre al processore Quad-core con frequenza massima a 1,8 GHz, avrai anche 4GB di RAM, perfette per ogni carico di lavoro. La memoria da 64GB è espandibile fino a 1TB per garantirti la massima versatilità. Supporta la tecnologia WiFi e Bluetooth 5.0 ed è dotato di una fotocamera posteriore da 5MP e di una fotocamera anteriore da 2MP.

Insomma a questo prezzo ha veramente delle ottime caratteristiche. È difficile trovare qualcosa di meglio. Dovrai essere veloce perché l'offerta non può durare a lungo. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo tablet Teclast a soli 99,99 euro, invece che 129,99 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e veloce su tutto il territorio nazionale.

