Tablet da 10" con processore Octa-core e Dual Sim al 73% in MENO

Hai deciso di acquistare un tablet che offra buone prestazioni ma hai un budget limitato? Non preoccuparti oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il tablet Jumper a soli 159,99 euro, anziché 599,97 euro.

Ti stai chiedendo come sia possibile uno sconto del 73%? Beh poco importa in realtà se sia un errore di prezzo o una follia di Amazon. Quello che conta è che in questo momento ti porti a casa un tablet eccezionale con un risparmio di quasi 440 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Tablet Jumper: costo ridotto e massima potenza

Nonostante il prezzo faccia pensare a un tablet non troppo performante, in realtà è totalmente l'opposto. Siamo di fronte a un ottimo dispositivo che monta un potente processore Octa-core, UNISOC T610, con a sostegno 6 GB di RAM. Avrai a disposizione ben 128 GB di memoria interna che potrai eventualmente espandere tramite scheda microSD fino a 256 GB.

Il tutto in un bellissimo display da 10,1 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1200 e tecnologia IPS. Avrai anche la possibilità di inserire fino a 2 SIM e sfruttare le tecnologie WiFi, Bluetooth e 4G LTE. Da non dimenticare poi una super batteria da 6000 mAh che ti permette di averlo attivo fino a 7 ore, in base all'utilizzo che ne fai.

In questo momento è l'offerta migliore che puoi trovare sul Web. Quindi prima che sparisca fiondati su Amazon e acquista il tuo tablet Jumper a soli 159,99 euro, anziché 599,97 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

