Tablet da 10,51" Dual Sim e Android 12 al 75% in MENO

Vuoi acquistare un tablet che offre buone prestazioni senza spendere troppi soldi? Allora vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo firmato Jumper a soli 179,96 euro, invece che 719,96 euro.

Forse il valore originale non sarà quello indicato ma a questa cifra è comunque un ottimo affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. A un prezzo così basso è veramente difficile trovare un dispositivo con delle buone prestazioni come questo. Per cui, se hai un budget limitato, questa promozione non è assolutamente da farsela scappare.

Tablet Jumper: ottimo processore e bellissimo display

Tra le diverse caratteristiche interessanti di questo tablet possiamo notare un generoso display da 10,51 pollici FHD dai colori intensi e vivaci. Molto fluido e sensibile al tocco. Il sistema operativo Android 12 lo rende molto intuitivo e semplice da usare. Monta il potente processore Unisoc T616 con 8 Core e a sostegno ben 8 GB di RAM.

Potrai avvalerti di uno spazio interno di 128 GB che potrai espandere tramite una microSD fino a 1 TB. Possiede anche due slot per schede Sim e quindi puoi fare chiamate e navigare su Internet senza la necessità di collegati in modalità WiFi. Ha una batteria dalla grande capacità di ben 7000 mAh in grado di durare a lungo e consumare poco. E poi è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP.

Come ti dicevo a questo prezzo è davvero un ottimo affare, difficilmente potrai trovare un dispositivo migliore. Ma dato che queste promozioni scadono in fretta devi essere veloce. Vai subito su Amazon dunque e acquista il tuo tablet Jumper a soli 179,96 euro, invece che 719,96 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

