Tablet da 10,4" con 16GB di RAM e CPU Octa-core a 99€

Se voi un tablet economico dalle ottime prestazioni allora non perder questa offerta di Amazon e mettilo subito nel tuo carrello a soli 99,9 euro, invece che 149,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo ti avvali di un ribasso del 20% più di un ulteriore sconto con il coupon promozionale, per uno risparmio totale di ben 50 euro. Davvero un affare da non perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet Android a pochissimo dalle ottime performance

Anche se siamo di fronte a un dispositivo pensato per chi ha un budget limitato, o per una ragione diversa vuole spende il meno possibile, non delude affatto. Ha un potente processore Octa- core che, insieme a 16 GB di RAM (8GB+8GB) e il sistema operativo Android 13, offre grandi performance.

Avrai anche 128 GB di spazio per archiviare ciò che vuoi e potrai espandere la memoria fino a 1 TB con una scheda microSD. Ha una grande autonomia grazie a una batteria da 7.500 mAh. Possiede un bel display da 10,4 pollici con pannello IPS. Inoltre è dotato di una fotocamera frontale da 5 MP e una posteriore da 13 MP.

A questa cifra non puoi assolutamente trovare di meglio. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Tablet Android a soli 99,9 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

