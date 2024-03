System76 aggiorna Adder WS con CPU Intel Core i9-14900HX

System76 ha lanciato una nuova versione del suo notebook Adder WS basato su Linux. Tra le novità presenta una CPU Intel HX-Class di quattordicesima generazione e spazio di archiviazione aumentato. È passato quasi un anno da quando System76 ha aggiornato il laptop Adder WS. Si tratta del primo notebook Linux dell'azienda a presentare la serie di GPU NVIDIA 40. Questa includeva NVIDIA GeForce RTX 4050, NVIDIA GeForce RTX 4060 e NVIDIA GeForce RTX 4070. La nuova versione presenta ancora la grafica NVIDIA serie 40, ma ora è alimentata da una CPU Intel Core i9-14900HX di quattordicesima generazione. Questa CPU offre 36 MB di cache, 24 core totali, velocità di clock fino a 5,8 GHz e grafica Intel Iris Xe. Come ha dichiarato System76 in un comunicato: “l’aggiornamento ha già portato velocità di clock più elevate sulla potenza grafica Bonobo WS e sui laptop Serval WS di fascia alta”.

System76: le altre novità dell’aggiornamento di Adder WS

Il nuovo processore Intel HX-Class di quattordicesima generazione non è l’unica novità del laptop Adder WS. Questo dispositivo offre anche uno spazio di archiviazione più elevato, fino a 12 TB di SSD M.2 PCIe Gen 4 su tre unità. Inoltre, gli utenti possono configurare il nuovo laptop Adder WS con un'enorme RAM DDR5 fino a 96 GB. Dal punto di vista della connettività, sono inclusi Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, una porta HDMI con HDCP, una Mini DisplayPort 1.4 su USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), una porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo A), una porta USB 3.2 Gen 2 (Tipo A), una porta USB 3.2 Gen 2 (Tipo C), una porta USB 3.2 Gen 2 con Display Port 1.4 (Tipo C), un jack audio 2-in-1 da 3,5 mm per cuffie e microfono, così come un jack per microfono dedicato.

Il nuovo laptop Adder WS dispone inoltre di un display da 15,6 pollici Full HD (1920×1080) con finitura opaca, proporzioni 16:9 e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Vi sono inoltre un touchpad multitouch, una tastiera QWERTY retroilluminata multicolore e una fotocamera da 1,0 MP. Infine, il device presenta una batteria a 4 celle agli ioni di litio da 53,35 Wh e Kensington Lock. Il notebook viene fornito con Intel ME (Management Engine) disabilitato di default. Il sistema operativo preinstallato è Ubuntu 22.04 LTS. Il prezzo per il nuovo laptop Adder WS parte da 1.749 dollari per la configurazione di base. Questa include CPU Intel Core 19-14900HX di quattordicesima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, RAM DDR5 da 16 GB e storage SSD M.2 PCIe Gen 4 da 500 GB. Il PC è già disponibile sullo store online di System76.