Synology BeeStation Plus: Cloud Privato da 8 TB sicuro, senza canoni, con AI integrata

Siete alla ricerca di un'alternativa solida e innovativa ai servizi cloud centralizzati? Synology BeeStation Plus si sta imponendo come una soluzione adatta a soddisfare le esigenze di archiviazione di professionisti, studi, team agili, content creator e famiglie. Con i suoi 8 TB di capacità, BeeStation Plus è un dispositivo che permette di configurare, in pochi semplici passaggi, un cloud privato sempre disponibile, affidabile, sicuro ed economico. Uno dei principali vantaggi di BeeStation Plus è infatti l'assenza di qualunque costo ricorrente od occulto: permette di dire addio al versamento di qualunque canone per l'utilizzo di spazio cloud.

BeeStation Plus: archiviazione locale, accesso globale

La premessa tecnica che muove BeeStation Plus è semplice quanto potente: offrire un ambiente cloud privato completamente gestito in locale ma accessibile da remoto. Collegato mediante cavo Ethernet al router, il dispositivo Synology consente la sincronizzazione multi-dispositivo e la gestione centralizzata dei file, senza la necessità di stipulare (e pagare...!) abbonamenti mensili.

Grazie alla GPU integrata, BeeStation Plus effettua riconoscimento facciale e indicizzazione AI direttamente in locale, evitando l'invio dei dati personali su server remoti gestiti da terzi. Un approccio che assicura un controllo totale da parte degli utenti.

La crittografia AES-256 lato client, con password impostata dall’utente, assicura che i dati siano sempre cifrati prima di lasciare il dispositivo locale (ad esempio nel caso dell'acceso a distanza al contenuto del dispositivo). Questo rende BeeStation Plus una soluzione perfettamente conforme alle esigenze di protezione dei dati, in ambito business, professionale e familiare.

Caratteristiche hardware

BeeStation Plus offre una capacità di memorizzazione pari a 8 TB, il doppio rispetto al modello precedente, offrendo ampio spazio per archiviare documenti, foto, video e altri dati importanti. L'utente non deve acquistare e installare unità per proprio conto perché il dispositivo Synology è già configurato con tutto l'hardware occorrente.

Il dispositivo poggia il suo funzionamento su un processore Intel Celeron J4125 e 4 GB di RAM DDR4, una configurazione che garantisce prestazioni fluide e reattive anche in scenari di uso intensivo. Sul versante della connettività, gli utenti hanno a disposizione una porta di rete Gigabit Ethernet, una USB 3.2 Gen 2 Type-A e una USB 3.2 Gen 2 Type-C. BeeStation Plus non è dotato di connettività WiFi, puntando su una connessione cablata stabile e veloce.

Il design compatto e senza ventole assicura un funzionamento silenzioso e consumi energetici molto contenuti, intorno ai 6 Watt con i carichi di lavoro più impegnativi.

Organizzazione intelligente e backup unificato

La dotazione software di BeeStation Plus include funzioni avanzate come:

Album AI per la catalogazione automatica di immagini sulla base delle persone e degli oggetti raffigurati.

per la catalogazione automatica di immagini sulla base delle persone e degli oggetti raffigurati. Timeline e mappa per una fruizione visuale delle foto e la geolocalizzazione delle stesse.

e per una fruizione visuale delle foto e la geolocalizzazione delle stesse. Integrazione diretta con Google Drive, OneDrive, Dropbox e archivi USB esterni.

diretta con Google Drive, OneDrive, Dropbox e archivi USB esterni. Backup e sincronizzazione automatica con Google Foto, iCloud Photos e dispositivi locali.

Grazie a queste funzioni, è possibile centralizzare anni di archivi multimediali, consolidandoli in un ambiente sicuro e facilmente consultabile.

Plex integrato: BeeStation Plus diventa un centro multimediale personale

Con BeeStation Plus, Synology estende il concetto di cloud personale anche al mondo dell’intrattenimento domestico grazie all’integrazione nativa con Plex Media Server, una delle piattaforme più apprezzate per la gestione e la fruizione di contenuti multimediali.

La configurazione di Plex su BeeStation Plus è semplice e immediata: basta accedere al pannello di amministrazione via browser, selezionare la voce Integrazione nelle impostazioni di sistema, installare il server Plex e avviare il servizio. Una volta attivato, l’utente dispone di un vero e proprio home theater digitale, accessibile sia in rete locale che da remoto.

La potenza hardware di BeeStation Plus consente di organizzare, indicizzare e trasmettere contenuti multimediali come film, serie TV, musica e video personali in modo fluido e reattivo, anche in alta risoluzione. Grazie al supporto per la transcodifica hardware, è possibile adattare automaticamente i contenuti al dispositivo di destinazione — smartphone, tablet, smart TV o laptop — garantendo la massima compatibilità e un’esperienza di visione ottimale, anche con connessioni non perfette.

Inoltre, Plex offre un'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità intelligenti: dalle locandine automatiche alle descrizioni dettagliate dei media, fino alla possibilità di creare playlist, ottenere suggerimenti personalizzati e configurare utenti multipli con profili separati. Su BeeStation Plus, tutte queste funzionalità sono gestite in locale, mantenendo il pieno controllo sui propri file senza doverli caricare su piattaforme di streaming o server esterni.

BeeProtect: sicurezza cloud su misura

Attivabile direttamente dall'interfaccia Web di BeeStation Plus (e BeeStation), BeeProtect è il servizio di backup cloud intelligente progettato da Synology che offre una protezione completa e continua dei dati personali, con un approccio semplificato ma altamente sicuro.

È uno strumento che aiuta a completare con efficacia lo schema di backup 3-2-1:

Tre copie dei dati : una primaria su BeeStation, un'altra locale e una nel cloud BeeProtect.

: una primaria su BeeStation, un'altra locale e una nel cloud BeeProtect. Due supporti diversi : BeeStation (disco locale) e cloud Synology.

: BeeStation (disco locale) e cloud Synology. Una copia off-site: i backup crittografati in BeeProtect sono archiviati fuori sede e accessibili ovunque tramite autenticazione sicura.

BeeProtect consente il backup crittografato completo del contenuto della BeeStation, assicurando la possibilità di ripristino anche in caso di guasti hardware o eventi imprevisti. Il servizio include inoltre un periodo di tolleranza di 30 giorni, dopo l’eventuale scadenza dell’abbonamento, durante il quale è ancora possibile recuperare i dati.

La gestione dell'accoppiata BeeStation-BeeProtect risulta estremamente semplice: la pianificazione dei backup è automatica e ottimizzata per ridurre al minimo l’impatto sulla larghezza di banda, senza necessità di configurazioni manuali. Inoltre, non ci sono limiti di spazio: indipendentemente dall'occupazione dati sulla propria BeeStation, il costo del piano BeeProtect resta fisso, senza necessità di aggiornamenti tariffari anche in presenza di una crescita significativa dei dati nel tempo.

La licenza include 3 mesi gratuiti se attivata entro un mese dalla prima configurazione di BeeStation Plus; le attivazioni successive offrono comunque 1 mese gratuito. In tutti i casi, si può procedere cliccando su Protezione dei dati, BeeProtect nel pannello di amministrazione.

Con BeeProtect, Synology porta il backup cloud a un nuovo livello di accessibilità, privacy e resilienza, rendendo la strategia 3-2-1 non solo realizzabile, ma anche automatica e sostenibile nel tempo, per utenti privati e professionisti.

Conclusioni

Synology BeeStation Plus è una soluzione ideale per chi cerca un cloud personale ad alte prestazioni, con ampio spazio di archiviazione, facilità d’uso e un buon equilibrio tra funzionalità e semplicità.

Disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso, è indicato per utenti domestici, piccoli team e professionisti che necessitano di un sistema affidabile per la gestione, il backup e la condivisione di file multimediali e documenti, senza la complessità e il costo di un NAS tradizionale.

La combinazione di hardware aggiornato, software dedicato e integrazione cloud rende BeeStation Plus un prodotto sempre più competitivo nel segmento del personal cloud storage. Soprattutto se si considera che già dopo pochi istanti dalla prima accensione del dispositivo, si è immediatamente operativi. Senza la necessità di alcuna noiosa e complicata configurazione.

In collaborazione con Synology

