Switcho: confronta le offerte Fibra e scopri quella più conveniente

Con Switcho puoi confrontare le tariffe Fibra disponibili al momento in maniera facile ed imparziale ma soprattutto completamente gratuita.

Il servizio oltre ad essere gratuito è completamente trasparente. Se ad esempio la tua promozione è già quella migliore attualmente sul mercato non ci sarà nessuna bugia, ti verrà detto che per te non è vantaggioso cambiare gestore.

Switcho: ecco come funziona il comparatore gratuito

Switcho è disponibile sia in versione web sia sui principali mobile store. Con questo servizio puoi tenere sott'occhio tutte le tue spese mensili. Tra i vari servizi disponibili per la comparazione troviamo le tariffe mobile, assicurazioni auto, moto, casa ed animali domestici, Luce e Gas ma anche confrontare le offerte di pannelli fotovoltaici, caldaie e climatizzatori.

Inoltre, per ogni amico che attraverso il tuo link effettuerà un qualsiasi switch riceverai un Voucher Amazon del valore di 10 euro. Non c'è alcun limite di guadagno. Questo significa che potenzialmente si può ottenere una fonte del tutto illimitata.

Il guadagno però non è solo per te che inoltrerai il link all'amico ma anche quest'ultimo riceverà lo stesso premio. I 10€ di Amazon verranno spediti da Switcho nel giro di 60 giorni.

Il premio è valido solo per un cambio tariffa a persona. Questo significa che anche se un amico utilizzerà il link per fare 5 switch si riceverà soltanto 10€ di Buono.

Risparmiare è facile! Questo servizio, disponibile completamente ONLINE, non ti stresserà in nessuna maniera.

Infatti, nel caso in cui non troverai un vantaggio economico, non ci sarà nessuna costrizione o convincimento forzato per farti cambiare fornitura.

Con Switcho puoi dire addio alle telefonate indesiderate a qualsiasi ora del giorno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.