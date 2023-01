SwitchBot Interrutore intelligente per domotizzare la casa in offerta speciale su Amazon

Gli SwitchBot sono piccoli bracci robotici a batteria che possono essere collegati a quasi tutti i dispositivi. Il braccio robotico può essere attivato per premere un pulsante, consentendo di integrare quasi tutto in una casa intelligente. Gli SwitchBot sono collegati ai dispositivi tramite nastro biadesivo 3M in modo che possano essere riutilizzati su un altro dispositivo, se lo si desidera. Inoltre, la batteria al litio CR2 sostituibile dura fino a 600 giorni. Acquistalo ora su Amazon a soli 25,49€ invece di 35,00€.

Gli SwitchBot sono controllati tramite una connessione Bluetooth utilizzando l'app gratuita per smartphone SwitchBot. Con l'app, è possibile configurare fino a cinque timer separati per far funzionare uno SwitchBot in orari specifici. In alternativa, possono essere controllati tramite Wi-Fi utilizzando l'hub SwitchBot opzionale. Con l'hub, SwitchBots può essere controllato con Alexa, Google Assistant, Siri, SmartThings e IFTTT.

Se possiedi già un robot aspirapolvere ma non è connesso al Wi-Fi, puoi utilizzare uno SwitchBot per avviare il ciclo di pulizia dell'aspirapolvere quando, ad esempio, esci di casa. Questo può essere fatto integrando uno smartphone con IFTTT e attivando lo SwitchBot per premere il pulsante di avvio quando il proprietario della casa esce di casa con il proprio smartphone.

Molte case dispongono di sistemi di riscaldamento/raffrescamento che richiedono un termostato proprietario e non possono essere sostituiti da un termostato intelligente. Gli SwitchBot possono essere utilizzati in vari modi per aggiungere funzionalità intelligenti a un termostato proprietario, tra cui:

Ripristinare il termostato quando la casa non è occupata;

Monitorare la temperatura in casa, utilizzando il termometro e l'igrometro SwitchBot, e regolare il riscaldamento se la temperatura diventa troppo fredda e c'è il rischio di tubi congelati.

Attiva una caffettiera a cialde per preparare una tazza di caffè quando un dispositivo Alexa, utilizzato come sveglia, sveglia il padrone di casa al mattino. Ciò può essere ottenuto integrando il canale IFTTT di Alexa con il canale IFTTT di SwitchBot.

Molte persone vogliono controllare le loro case intelligenti con i comandi vocali, ma vogliono anche garantire la loro privacy. Gli SwitchBot possono essere posizionati sui dispositivi Amazon Echoes in una casa per premere il pulsante di disattivazione dell'audio quando si desidera la privacy. Inoltre può essere utilizzato per automatizzare un interruttore della luce, oppure utilizzato per automatizzare il funzionamento di un condizionatore d'aria per finestre in modo che possa essere acceso quando la casa è occupata e spento quando non lo è.



