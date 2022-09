SwitchBot: Interrutore intelligente con supporto per Alexa in offerta su Amazon

Il passaggio a una casa intelligente non è facile se abbiamo ancora molti vecchi dispositivi in casa. Naturalmente, puoi utilizzare le prese intelligenti per alcuni dispositivi, ma per alcuni è necessario premere effettivamente un pulsante per accenderlo/spegnerlo. SwitchBot fa esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo scenario e potrebbe essere utile per molti utenti. Acquistalo su Amazon a soli 23,99€ invece di 35,00€.

SwitchBot ha un design compatto ed è semplicissimo da configurare. Ha un adesivo 3M sul retro e dovrai solo posizionarlo accanto a qualsiasi interruttore o pulsante. Viene fornito con un adesivo aggiuntivo in modo da poterlo utilizzare anche con l'interruttore a bilanciere. Il braccio può premere o tirare un interruttore dopo aver incollato l'adesivo aggiuntivo sull'interruttore.

La configurazione di SwitchBot è abbastanza semplice: basta installare l'app SwitchBot e accoppiarla al dispositivo con il telefono tramite Bluetooth. Se hai solo il pulsante, dovrai aprire l'app ogni volta che vorrai utilizzarla e premere sul dispositivo per attivarla. Questo ovviamente non è uno scenario utile perché premere il pulsante da solo può essere più veloce.

Per renderlo davvero un pulsante intelligente, è necessario un Hub SwitchBot Plus/Mini aggiuntivo. Con questo, sarai in grado di aggiungerlo al tuo ecosistema di casa intelligente poiché supporta Amazon Alexa, Google Home, Siri e IFTTT. Possiamo controllare il dispositivo con i comandi vocali e impostare facilmente la pianificazione o l'automazione. Ad esempio, puoi configurarlo per aprire automaticamente la porta del garage quando torni a casa.

È una soluzione semplice ed economica per aggiornare i nostri vecchi dispositivi elettronici. Inoltre, la durata della batteria è impressionante in quanto potrebbe raggiungere fino a 600 giorni con una singola batteria CR2. Approfitta ora dello sconto del 31% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

