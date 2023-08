Switch TP-Link Mercusys MS108 a 8 Porte con sdoppiatore Ethernet a meno di 10 euro su Amazon

Se sei alla ricerca di una soluzione affidabile per organizzare al meglio la tua rete domestica o dell'ufficio, non perdere l'opportunità e acquista ora il TP-Link Mercusys MS108 ad un prezzo eccezionale. Questo switch ti permette di collegare e gestire più dispositivi con facilità, migliorando l'efficienza della tua rete. Acquistalo ora su Amazon a soli 9,90€.

L'MS108 di TP-Link ha 8 porte che vanno fino a 10/100Mbps, e questo ti permette di collegare un massimo di 8 dispositivi. Questo è perfetto per chi vuole espandere la propria rete domestica o se si hanno problemi di connettività.

Grazie alla tecnologia innovativa, questo switch offre una connessione affidabile e veloce tra i tuoi dispositivi. Con una velocità di trasferimento fino a 100 Mbps, potrai condividere file, giocare online e navigare in internet senza ritardi.

L'installazione dell'MS108 Switch è semplice e veloce. Basta collegare i cavi Ethernet ai dispositivi che desideri connettere e il gioco è fatto. Questo switch supporta anche la funzione di Auto MDI/MDIX, il che significa che non dovrai preoccuparti di quale cavo utilizzare per il collegamento. Il design compatto dell'MS108 lo rende perfetto per l'uso in casa o in ufficio. Le porte sono disposte sul retro dell'unità, mantenendo l'aspetto ordinato e organizzato.

Non perdere l'opportunità di ottenere questo versatile switch ad un prezzo speciale su Amazon grazie allo sconto del 38%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

