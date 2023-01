Switch TP-Link LS1005G a 5 Porte Gigabit a meno di 11 euro su Amazon

Gli switch non gestiti aiutano a migliorare la qualità della tua connessione internet espandendo allo stesso tempo la rete cablata. È facile da usare e affidabile. Con questi adattatori Plug and Play, puoi estendere istantaneamente le tue connessioni di rete a più dispositivi. Poiché tutte le porte supportano Auto-MDI/MDIX, non è necessario preoccuparsi del tipo di cavo da utilizzare. Acquistalo ora su Amazon a soli 10,99€ invece di 14,99€.

La serie Lite Wave supporta anche la tecnologia di risparmio energetico, che ti aiuta a risparmiare energia e denaro. Il consumo energetico viene regolato automaticamente in base alle condizioni di connessione e alla lunghezza del cavo, consentendo di ridurre le emissioni di carbonio. Salva il pianeta e riduci le bollette energetiche: è un vantaggio per tutti.

Aumenta l'affidabilità dei tuoi dispositivi connessi con lo switch desktop Gigabit a 5 porte LS1005G. 5 porte Gigabit sbloccate consentono il trasferimento istantaneo di file a larghezza di banda elevata senza interferenze.

L'LS1005G può facilmente espandere la tua rete in diversi modi. Basta collegarlo a un dispositivo WiFi, come un router o un range extender, e una trasmissione Internet affidabile di un massimo di quattro dispositivi connessi. Lo switch è progettato per espandere le connessioni di rete grazie alle 5 porte da 10/100/1000 Mbps. Le porte RJ45 supportano la negoziazione automatica e Auto MDI / MDIX, funzioni che espandono notevolmente la capacità della rete.

Affidabile e silenzioso, il controllo del flusso IEEE 802.3X fornisce un trasferimento dati affidabile e il design senza ventola garantisce un funzionamento silenzioso e grazie alla funzione Ethernet PBX collegati al router o al modem per ulteriori connessioni cablate (laptop, console di gioco, stampante, ecc.). Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

