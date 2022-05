Switch TP-Link a 5 Porte con velocità fino a 1000 Mbps in promo su Amazon

Gli switch di TP-Link offrono un modo semplice e conveniente per espandere la rete cablata. Sono facili da usare e affidabili. Con questo dispositivo plug-and-play, puoi espandere istantaneamente le connessioni di rete a più dispositivi. Lo puoi acquistare su Amazon ad un prezzo molto conveniente: parliamo di solo 13,60€.

Supporta una velocità di trasferimento dati tramite che può arrivare fino a 10/100 o 1000 Mbps, oltre ai protocolli IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x e quello IEEE 802.1p. La serie LiteWave utilizza inoltre un consumo energetico minimo, questo ti aiuta a risparmiare sulla bolletta a fine mese. Il consumo energetico si regola automaticamente in base allo stato del collegamento e alla lunghezza del cavo, consentendoti di espandere la rete riducendo al minimo l'impronta di carbonio.



I componenti interni dell'LS105G sono protetti da un involucro metallico di alta qualità per garantire una lunga durata del prodotto. Dopo aver superato una serie di severi test di affidabilità, LS105G offre prestazioni di commutazione su cui puoi fare affidamento. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per l'installazione su desktop o workstation.

L'LS105G è completamente compatibile con dispositivi collegati in rete come computer, stampanti, webcam, IPTV. Ha un'ampia gamma di scenari applicativi ed è adatto per il collegamento in rete per i dispositivi di sorveglianza, abitazioni e piccole imprese. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.