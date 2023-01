Switch NETGEAR PoE Plus a 8 porte ad un prezzo SUPER su Amazon

Gli switch NETGEAR Smart Managed Plus con PoE soddisfano le crescenti esigenze delle reti aziendali fornendo funzionalità di rete fondamentali come VLAN semplificate, configurazione QoS e IGMP Snooping che contribuiranno a ottimizzare le prestazioni delle reti aziendali. Acquistalo ora su Amazon a soli 118,99€ invece di 139,99€.

Gli switch Smart Managed Plus sono l'aggiornamento perfetto dallo switch non gestito plug-and-play, e offrono funzionalità di rete essenziali a un prezzo molto conveniente. I modelli GS305EP/GS305EPP con PoE+ a 4 porte e GS308EP/GS308EPP con PoE+ a 8 porte supportano Power-over-Ethernet (PoE) e possono alimentare dispositivi come telefoni VoIP, telecamere IP di sorveglianza, punti di accesso wireless e molte altre applicazioni.

Questi nuovi modelli di switch Plus includono PoE senza interruzioni per aiutare a ottimizzare le prestazioni e la risoluzione dei problemi delle reti aziendali. La nuova e migliorata GUI aziendale consente una facile gestione e una semplice configurazione. Con la crescente distribuzione di applicazioni e una soluzione all-in-one, fornire gestione e alimentazione a queste applicazioni sarebbe l'ideale. Mentre la tecnologia Ethernet Gigabit arriva fino a 10/100/1000 mbs.

Ecco alcune delle caratteristiche principali di questo Switch Netgear:

Puoi abilitare la configurazione e la gestione della rete alla fascia di prezzo degli switch non gestiti

Configurazione di rete semplice ma utile oltre alla connettività plug-and-play

GUI di gestione basata su browser Web intuitiva e di facile utilizzo

Supporto VLAN per la segmentazione del traffico

Quality of Service (QoS) per la prioritizzazione del traffico

