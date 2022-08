Switch NETGEAR PoE a 5 porte in promo su Amazon ad un prezzo INCREDIBILE

Espandi rapidamente e facilmente la tua rete per raggiungere più dispositivi abilitati Ethernet utilizzando lo switch non gestito Gigabit GS305PP a 5 porte di NETGEAR. Acquistalo ora su Amazon a soli 79,99€ invece di 119,90€.

Questo switch è dotato di cinque porte Gigabit Ethernet, quattro delle quali compatibili con PoE+ con un budget di alimentazione totale di 83 W, che offrono alimentazione a dispositivi come telecamere IP, punti di accesso e altri componenti. La configurazione è semplice, poiché il GS305PP è dotato di configurazione plug-and-play e, con il suo alloggiamento in metallo resistente, lo switch può essere installato praticamente ovunque in casa o in ufficio.

Una volta installato, gli utenti beneficiano di una capacità di commutazione di 10 Gb/s, un buffer di memoria da 128 KB, frame jumbo da 9216 byte, una velocità di inoltro di 1,448 Mpps e una dimensione della tabella degli indirizzi MAC di 2K per garantire che questo switch funzioni senza intoppi, anche in condizioni di utilizzo intenso. Oltre a prestazioni migliorate, questo switch NETGEAR è progettato per l'efficienza, poiché supporta lo standard Energy Efficient Ethernet 802.3az e il rilevamento di cavi corti.

Ecco alcune funzioni extra indispensabili:

Auto-MDI/MDIX elimina la necessità di cavi incrociati

Indicatori LED per facilità d'uso

Tecnologia ad alta efficienza energetica per il risparmio energetico

Design senza ventola per un funzionamento silenzioso

Negoziazione automatica per la connessione automatica alla massima velocità comune tra switch e dispositivo finale

Architettura di commutazione non bloccante per il massimo throughput alla velocità del cavo

802.1p QoS per la priorità di traffico/frame

sconto del 33% su Amazon

