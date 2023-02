Switch HDMI GANA: ottimo SCONTO su Amazon per il prodotto

Quando abbiamo a che fare con molti dispositivi e poche porte HDMI per collegarli, è sempre un dilemma, soprattutto se si dispone di poco spazio (specie se il TV è appeso al muro e non si possono raggiungere le porte posteriori) o di TV non propriamente aggiornate che ne hanno poche o solo una. A risolvere questo problema arriva GANA, che con il suo Switch HDMI ci permette di sdoppiare una delle porte a nostra disposizione.

Ebbene, se state cercando un prodotto di questo tipo sappiate che da oggi su Amazon lo Switch HDMI Gana è in offerta a soli 10,39€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Switch HDMI GANA: guadagnare una porta

Come già detto, lo spazio è fondamentale, soprattutto quando disponete di diverse piattaforme da collegare al vostro TV, che sia un PC da collegare all'occorrenza, o un lettore blu ray, o chiaramente una home console o più.

Lo Switch HDMI GANA vi permetterà di collegare 2 sorgenti HDMI, e sono in grado di supportare il 4K HDR a 60Hz. Inoltre non necessita di installazioni o driver di sorta, dato he sfrutta la tecnologia Plug and Play, così come non ha bisogno di alimentazione. Tramite il pulsante infine si può cambiare i due dispositivi senza arrecare danni alla porta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.