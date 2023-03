Switch Ethernet TP-Link 5 porte: OCCASIONE su Amazon col 27% di sconto

Quando abbiamo a che fare con molti dispositivi che vogliamo connettere a internet tramite cavo ethernet, soprattutto se abbiamo bisogno di una qualità costante e diretta della connessione, a mancare sono sempre le porte. In questi casi entrano in gioco prodotti come gli switch, che moltiplicano le entrate disponibili e che possiamo sfruttare per avere più respiro in tal senso. Anche TP-Link, azienda nota per la qualità dei suoi prodotti nel campo della connettività, ci propone uno di questi, che vi darà la possibilità di avere fino a 5 porte ethernet.

Ebbene, se state cercando un prodotto di questo tipo sappiate che da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi in offerta lo Switch 5 porte ethernet TP-Link a soli 7,99€, con uno sconto del 27% sul prezzo totale.

Switch Ethernet 5 porte TP-Link: moltiplicare l'entrata

Si tratta di un prodotto a componente singolo, che come già detto potrete collegare alla vostra porta ethernet e fare in modo che le entrate disponibili per collegare i cavi siano 5, quindi avere una connessione diretta cablata con più dispositivi. Il telaio è in plastica, e può essere predisposto per l'installazione su scrivania.

Non è necessaria alcuna configurazione, tuttavia è necessario controllare la compatibilità del prodotto con altri dispositivi e con i servizi del vostro ISP. Vi ricordiamo che questo switch 5 porte ethernet TP-Link possiede auto-negoziazione, supporta auto MDI/MDIX.

