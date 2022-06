Switch Ethernet Plus NETGEAR a 5 Porte ad un prezzo BOMBA su Amazon

In offerta speciale su Amazon lo Smart Switch NETGEAR GS305E a 5 porte. Gli switch NETGEAR Smart Managed Plus forniscono funzionalità di rete fondamentali che aiuteranno a ottimizzare le prestazioni delle reti aziendali e anche quelle di casa. Puoi acquistarlo ora spendendo una cifra ridicola: solo 23,99€ grazie allo sconto già applicato.

Oltre alla connettività Gigabit Ethernet plug-n-play, questi switch offrono anche funzionalità di rete essenziali come VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation / Port Trunking sui modelli con 16 porte o più, oltre la limitazione della velocità e monitoraggio del traffico. In più, è conforme allo standard IEEE802.3a.

Gli switch NETGEAR portano un valore aggiuntivo alle aziende che desiderano aggiungere un dispositivo SMART alla propria rete oltre a ciò che gli switch non gestiti possono fornire. Gli Smart Managed Plus Switch offre il monitoraggio della rete, definizione delle priorità del traffico e VLAN fino a 48 porte (a seconda del modello) offrono fino a 2000 Mbps di larghezza di banda dedicata.

Presente anche la tecnologia QoS, VLAN e il monitoraggio della rete con supporto VLAN per la segmentazione del traffico. In più è stato aggiunta la funzione di Quality of Service (QoS) per la definizione delle priorità del traffico e quella per la prevenzione automatica del "denial-of-service" (DoS), Inoltre, grazie al supporto per frame jumbo Trunking delle porte si potrà aumentare la larghezza di banda e fornire collegamenti ridondanti.

Approfitta ora dello sconto del 20% e non lasciarti scappare questa grande offerta proposta da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.