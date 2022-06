Switch Ethernet GO-SW 5G ad un prezzo FOLLE su Amazon

Lo switch D-LINK GO-SW 5G fa parte della nuova serie di dispositivi SOHO della casa produttrice, quest'ultimi utilizzano una nuova feature per il risparmio energetico, riuscendo a generare un calore ridotto e ottenendo quindi una maggiore durata del prodotto senza sacrificare prestazioni o funzionalità. Puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 11,89€.

GO-SW-5G offre un modo economico per beneficiare della maggiore larghezza di banda della connessione Gigabit Ethernet. Fornisce cinque porte Gigabit per una facile espansione della rete con velocità che possono raggiungere 10/100/1000 MBps . Presente anche un alimentatore per il risparmio energetico (qualificato EnergyStar livello V), che riduce al minimo di sostanze nocive (conforme allo standard RoHS).

Inoltre lo switch non gestito a 5 porte ti aiuta a risparmiare energia automaticamente. Consente di risparmiare notevoli quantità di energia riducendo il consumo di energia per le porte inutilizzate o le porte collegate a computer che sono stati spenti.

Grazie allo standard Energy Star Level V, nonché alle rigorose normative CEC e MEPS che richiedono l'uso di adattatori di alimentazione efficienti dal punto di vista energetico, lo switch è inoltre costruito per seguire gli standard RoHS per ridurre al minimo l'uso di materiali pericolosi e utilizza imballaggi riciclabili che aiutano a ridurre i rifiuti, in conformità con la direttiva WEEE.

Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 30%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione gratuita in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.