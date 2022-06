Switch Ethernet a 8 porte di Netgear ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il GS308 a otto porte SOHO di Netgear è l'unico modello della famiglia costruito con un telaio in metallo. In offerta su Amazon ad un prezzo bomba: parliamo di appena 19,99€ .

Le caratteristiche del GS308 includono un buffer di memoria da 192 KB, una tabella MAC da 8000 voci, un MTBF di 365.500 ore e un LED che mostra lo stato del sistema e la connessione/attività in corso. Inoltre, il GS308 è conforme allo standard 802.3az Energy Efficient Ethernet e supporta gli standard di controllo 802.3ab 1000BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3 10BASE-T e 802.3x.

Il buffer di memoria del GS308 consente allo switch di archiviare più informazioni prima che vengano passate alla destinazione corretta, consentendo potenzialmente l'elaborazione contemporanea di carichi di lavoro più grandi tramite lo switch.

Grazie alle dimensioni del GS308 l'installazione non dovrebbe essere un problema, anche in uno spazio ristretto. L'interruttore è dotato di quattro piedini in gomma adesiva che si attaccano alla parte inferiore dell'unità. Forniscono una ragionevole quantità di spazio e aiutano anche a sollevare un po' l'interruttore, favorendo la dissipazione del calore. E' inoltre in grado di funzionare con temperature comprese tra 0 e 40 gradi Celsius.

L'altra opzione di installazione consiste nel montare l'interruttore a parete utilizzando due tacche sulla base dell'alloggiamento in metallo. Queste tacche sono pensate per posizionare le teste delle viti per il montaggio verticale. Approfitta ora dello sconto del 29% e acquistalo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

