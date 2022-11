Switch Ethernet 8 Porte Unmanaged GS308 di Netgear: 32% di sconto su Amazon

Se stai cercando uno switch non gestito dalle prestazioni affidabili, il GS308 è il prodotto che fa per te. Il dispositivo include un buffer di memoria da 192 KB, una tabella MAC da 8000 voci, un MTBF di 365.500 ore e un LED di stato per l'alimentazione del sistema e la connessione/attività di collegamento. Acquistalo ora su Amazon a soli 18,99€ invece di 27,99€.

Inoltre, il GS308 è conforme a 802.3az Energy Efficient Ethernet e supporta gli standard di controllo del flusso 802.3ab 1000BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3 10BASE-T e 802.3x. Il buffer di memoria del GS308 è il più grande rispetto alla concorrenza. Questa può essere una caratteristica importante, in quanto consente allo switch di archiviare più informazioni prima che vengano passate alla destinazione corretta, consentendo potenzialmente l'elaborazione di carichi di lavoro più grandi.

Collegare e rimuovere i cavi patch è facile e non richiede una notevole quantità di forza. La qualità costruttiva degli interni è accettabile; i pezzi si adattano come dovrebbero e la saldatura sembra essere buona.

L'interruttore e gli accessori sono imballati in modo sicuro, con ogni elemento necessario per l'installazione in bundle all'interno. Sono presenti tasselli e viti per il montaggio a parete e piedini rotondi in gomma che possono essere fissati alla parte inferiore dell'interruttore. È inclusa anche una guida all'installazione di base che mostra come collegare l'interruttore. La guida fornisce informazioni di base, inclusi l'intervallo di temperatura di esercizio dello switch, il consumo energetico e le dimensioni. Ovviamente la confezione contiene anche l'alimentatore esterno. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.