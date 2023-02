Switch Ethernet 8 Porte ad un prezzo FOLLE su Amazon

Grazie a questo dispositivo potrai incrementare le prestazioni della rete della tua impresa o della tua casa con lo switch non gestito Gigabit Ethernet a 8 porte Business Essentials di Netgear. Questo dispositivo è in grado di raggiungere fino a 16 Gb/s di larghezza di banda di commutazione totale. Acquistalo ora su Amazon a soli 21,99 euro su Amazon.

Il supporto per lo standard Energy-Efficient Ethernet aiuta lo switch plug-and-play a risparmiare energia, mentre il supporto auto-MDI/MDIX elimina la necessità di cavi incrociati. Le funzionalità QoS 802.1p dello switch consentono la definizione delle priorità del traffico, mentre il design senza ventola contribuisce a garantire un funzionamento silenzioso.

Sono presenti degli indicatori LED che aiutano l'utilizzo e la comprensione dei dati riportati sullo switch, inoltre è presente la funzione di negoziazione automatica che consente la connessione automatica alla massima velocità tra switch e dispositivo. Questo consentirà all'utente di collegarsi alla massima velocità disponibile in qualsiasi caso.

Presente anche l'architettura di commutazione non bloccante che garantisce il massimo throughput di velocità se collegato tramite cavo ethernet. Se parliamo di design invece, il materiale di cui è rivestito è in metallo: il case è robusto e resistente alle cadute, quindi ideale per piccoli uffici e retidomestiche.

La tecnologia su cui è basato aiuta a garantire l'interoperabilità con i dispositivi che si basano sullo stesso standard. Infine troviamo anche una funzione per lo spegnimento automatico

e il rilevamento del cavo corto. Non lasciarti scappare lo sconto del 21% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.