Switch a otto porte TP-Link TL-SG108 a meno di 25 euro su Amazon

Collega i dispositivi alla tua rete cablata esistente con lo switch desktop TL-SG108 a 8 porte con velocità 10/100/1000 Mb/s di TP-Link. Dotato di 8 porte Gigabit Ethernet, questo switch non gestito è compatibile con gli standard di rete IEEE 802.3ab, 802.3x, 802.3u e 802.3i. Il supporto per 802.1p aiuta a dare priorità al traffico sensibile alla latenza come voce, video e giochi, mentre lo snooping IGMP aiuta a ottimizzare il traffico multicast. Acquistalo su Amazon a soli 24,95€ invece di 32,50€.

Il TL-SG108 è dotato di una serie di funzioni di risparmio energetico progettate per ridurre il consumo energetico in base al numero di porte in uso e alla lunghezza del cavo, mentre il design senza ventola dell'unità contribuisce a garantire un funzionamento silenzioso. L'interruttore con alloggiamento in acciaio può essere posizionato su una scrivania o montato a parete.

Il TL-SG108 vanta un design plug-and-play, senza necessità di configurazione, mentre l'auto MDI/MDIX elimina la necessità di cavi incrociati. La negoziazione automatica su ciascuna porta rileva la velocità di collegamento di un dispositivo di rete e si adatta alla compatibilità e alle prestazioni ottimali.

Il TL-SG108 è progettato per risparmiare energia rilevando automaticamente lo stato del collegamento di ciascuna porta e riducendo il consumo energetico delle porte inattive, con una riduzione fino all'82% del consumo energetico. Lo switch regola anche il suo budget di alimentazione in base alla lunghezza dei cavi che stai utilizzando.

La tecnologia 802.1p e DSCP QoS aiutano a regolare il flusso del traffico sensibile alla latenza come voce e video, mentre lo snooping IGMP ottimizza il flusso di dati multicast. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

