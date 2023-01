Switch a 8 Porte Gigabit non gestito di TP-Link a meno di 22 euro su Amazon

Aggiorna la tua casa o la tua azienda con lo switch non gestito TL-SG108 a 8 porte da 2,5 Gigabit di TP-Link e sfreccia alla massima velocità. Acquistalo ora su Amazon a soli 21,99€ invece di 32,50€.

Dotato di otto porte 2,5 Gigabit Ethernet e un design plug-and-play, questo switch non gestito si collega a router e dispositivi compatibili utilizzando cavi Cat 5e a 6a, e consente di eseguire attività a larghezza di banda elevata come backup dei dati senza dover acquistare nuovi cavi, hardware o installare driver software. Aumentando il numero di porte Ethernet 2.5G disponibili, puoi goderti trasferimenti di dati eccezionalmente ad alta velocità con più computer connessi, dispositivi di archiviazione di rete, punti di accesso Wi-Fi 6 e altro ancora per fornire giochi multiplayer migliorati, streaming video 4K e produttività.

Il TL-SG108 può essere configurato per dare la priorità al traffico dei videogiochi per aiutare a eliminare la latenza durante i LAN party. Per aumentare la produttività, i video clip e altri file di grandi dimensioni possono essere rapidamente sottoposti a backup e trasferiti tra workstation collegate. Con il suo resistente involucro in metallo, questo interruttore è progettato per funzionare silenziosamente mentre è montato su una scrivania o a parete.

E' dotato di otto porte Ethernet da 2,5 G con una capacità di commutazione di 40 Gb/s e una velocità di inoltro di 29,8 Mpps, questo switch è progettato per fornire trasferimenti di dati rapidi e fluidi e rileva automaticamente se sono collegati dispositivi da 100 Mb, 1 G o 2,5 Gottimizzandone le prestazioni. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistalo ora su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

