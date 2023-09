Switch a 8 Porte Gigabit con 7 PoE e 65W su tutte le porte in promo speciale su Amazon

Il TP-Link Mercusys è un alleato che ti permetterà di potenziare la tua rete e migliorare la connettività dei tuoi dispositivi. Con 8 porte Gigabit, di cui 7 con supporto PoE+ (Power over Ethernet), è progettato per soddisfare le esigenze delle piccole imprese e degli utenti domestici avanzati. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€.

Queste porte PoE+ offrono un'energia stabile e affidabile ai tuoi dispositivi compatibili, come telecamere IP, telefoni VoIP e punti di accesso Wi-Fi. Ciascuna porta può erogare fino a 30W di potenza.

Tutte le porte Gigabit garantiscono una connettività veloce e senza ritardi per i tuoi dispositivi cablati. Che tu stia trasferendo file, guardando video in streaming o giocando online, la tua rete sarà reattiva.

La robusta gabbia in metallo garantisce inoltre durata e affidabilità. Questo switch è progettato per durare nel tempo e resistere alle condizioni più impegnative. Le porte PoE+ garantiscono che i tuoi dispositivi ricevano l'alimentazione necessaria per funzionare in modo efficiente, mentre le porte Gigabit assicurano una connessione veloce per tutti i tuoi dispositivi cablati.

Infine, grazie al supporto 802.3af/at, puoi collegare una varietà di dispositivi PoE senza problemi, ed è anche silenzioso, il che lo rende adatto a un ambiente domestico o ufficio. Approfitta ora dello sconto incredibile del 20% e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

