Sviluppatori: chi conosce Clojure guadagna di più

Stando ai risultati del Developer Survey 2022 di StackOverflow il linguaggio di programmazione in grado di garantire i maggiori guadagni sarebbe Clojure con una retribuzione annua media superiore ai 106 mila dollari.

Il sondaggio è stato condotto coinvolgendo ben 70 mila sviluppatori operanti negli Stati Uniti, può essere considerato però un buon indicatore di quelle che sono le attuali tendenze (o di quali saranno quelle future) del nostro mercato del coding.

Le prime posizioni

Indipendentemente dal linguaggio preso in esame, tutti i professionisti del codice sembrerebbero aver goduto di un aumento di stipendio nel corso dell'ultimo anno.

Dopo Clojure, a sua volta un dialetto di LISP, al secondo e terzo posto si piazzerebbero rispettivamente Erlang, a breve distanza dalla prima posizione con 103 mila dollari all'anno, e F#, con poco più di 95.500 dollari all'anno.

Subito fuori dal podio troviamo invece il già citato LISP che permetterebbe di guadagnare mediamente 95 mila dollari su base annua. Da questo punto di vista il linguaggio ispirato alla programmazione funzionale ricorsiva farebbe meglio di Ruby (con 93 mila dollari l'anno) e Elxir (92.959 dollari).

Abbastanza interessanti anche i dati relativi a Perl, poco oltre i 90 mila dollari, e GO, poco più di 89 mila, a dimostrazione del fatto che la disponibilità o meno di sviluppatori formati in un linguaggio avrebbe un certo peso anche nel peso delle buste paga.

Le posizioni di coda

Ci si sarebbe forse aspettati dei risultati più elevati per quanto riguarda Python, la cui retribuzione media si assesterebbe sui 71 mila dollari. Quest'ultimo farebbe comunque meglio di C# (69.516 dollari), C++ (68 mila dollari) e C (67.186 dollari).

Particolarmente interessante è poi il dato secondo cui uno sviluppatore JavaScript tenderebbe a guadagnare di più rispetto ad un programmatore Java (65.580 dollari per il primo contro i 64.572 del secondo).

Entrambi si posizionerebbero a poca distanza da HTML e CSS, a pari merito con Delphi grazie ad una media di 63.984 dollari all'anno.

Ultima posizione per Dart con "appena" 43.724 dollari l'anno che farebbe peggio di PHP, penultimo con 50.496 dollari.