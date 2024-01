Sveglia, cassa e controllo smart, tutto questo nello SPEAKER XIAOMI al 40% DI SCONTO

Xiaomi è un'azienda molto versatile, capace di recitare un ruolo rilevante in ogni settore dell'elettronica di consumo. Oggi, su Amazon, è possibile acquistare lo speaker Xiaomi in sconto del 40% per un costo totale di 29,99€.

Sconto pazzesco del 40% sullo speaker Xiaomi su Amazon

Xiaomi presenta un eccezionale altoparlante portatile che combina una serie di caratteristiche all'avanguardia per un'esperienza audio straordinaria. Con una tecnologia di connettività Bluetooth e infrarossi, il dispositivo offre versatilità nel collegamento con altri dispositivi e la possibilità di controllare anche gli elettrodomestici tradizionali tramite comandi vocali grazie all'Assistente Google integrato. Questo speaker è dotato di un display a LED che non solo aggiunge uno stile moderno, ma consente anche di impostare sveglie personalizzate con brani musicali preferiti. L'Assistente Google integrato amplifica l'esperienza utente consentendo il controllo vocale del dispositivo, dalla riproduzione di musica al monitoraggio del meteo e all'accesso alle ultime notizie. La presenza di un modulo trasmettitore IR integrato consente di estendere il controllo vocale anche agli elettrodomestici non smart, aggiungendo un tocco moderno alla tua casa. Con una potenza massima in uscita dell'altoparlante di 5 Watt e una modalità di uscita audio stereo, il suono offre una ricchezza e nitidezza straordinarie, grazie al cono a 360° e all'innovativa struttura interna. Inoltre, la funzione di connessione tra due dispositivi dello stesso modello crea un effetto stereo coinvolgente, mentre la possibilità di collegare più Smart Speaker garantisce una riproduzione sincronizzata in diverse aree della casa. Un dispositivo che va oltre la sua funzione principale, offrendo un'esperienza audio completa e integrata con le più recenti tecnologie.

