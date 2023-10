Surfshark VPN: sicurezza online con uno sconto dell'85%

La sicurezza informatica e la protezione della privacy sono diventate priorità assolute per gli utenti di Internet di tutto il mondo. In questo contesto, Surfshark VPN si presenta come una soluzione pluripremiata che offre protezione online completa, e ora puoi ottenerla a un prezzo imbattibile grazie a un'offerta a tempo limitato: 85% di sconto + 2 mesi gratuiti. Questo significa che puoi avere tutti i vantaggi di Surfshark VPN per soli 2,94 euro al mese.

Surfshark VPN: protezione e privacy a 360 gradi

Surfshark è un'azienda di sicurezza informatica impegnata nella creazione di soluzioni umane per la privacy e la sicurezza online. I loro prodotti includono non solo una VPN di alta qualità ma anche un antivirus, un sistema di rilevamento delle fughe di dati, uno strumento di ricerca privata e un sistema di rimozione automatica dei dati personali chiamato Incogni.

Una delle caratteristiche distintive di Surfshark VPN è la sua tecnologia VPN esclusiva che garantisce stabilità e velocità superiori. Con server presenti in oltre 100 paesi e connessioni a 10 GBit, Surfshark offre una copertura globale che ti permette di navigare senza problemi e senza interruzioni ovunque tu sia.

Surfshark VPN protegge tutti i tuoi dispositivi e i tuoi dati, indipendentemente dal luogo in cui ti trovi. Che tu stia utilizzando il Wi-Fi di casa o una rete pubblica, Surfshark ti garantisce una navigazione senza pubblicità e senza cookie invadenti. Puoi sfogliare Internet con la massima tranquillità.

Oltre alla VPN, Surfshark offre un pacchetto completo chiamato Surfshark One che include anche l'antivirus, il sistema di rilevamento delle fughe di dati (Alert) e uno strumento di ricerca privata (Search). Questo pacchetto offre una sicurezza online completa e ti permette di proteggere sia i tuoi dispositivi che la tua identità online.

Surfshark Antivirus protegge i tuoi dispositivi da virus e malware, indipendentemente da dove ti trovi. Inoltre, il sistema di notifiche istantanee delle fughe di dati (Alert) ti avvisa immediatamente se le tue informazioni personali vengono compromesse, consentendoti di agire prontamente per proteggere la tua privacy. Con l'aiuto degli esperti di Incogni, Surfshark può contattare le aziende per rimuovere le tue informazioni dai loro database, mettendo fine alle fastidiose tattiche di marketing e pubblicità mirata.

Surfshark One è la scelta perfetta per chi cerca una protezione completa per la navigazione quotidiana, i dispositivi e l'identità online. Con soli 2,94 euro al mese, ottieni non solo la VPN di alta qualità di Surfshark ma anche tutti gli strumenti aggiuntivi per proteggere al meglio la tua sicurezza online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.