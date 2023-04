Che vogliate proteggere la vostra privacy durante la navigazione o usufruire di servizi non disponibili in Italia o all'estero, magari mentre siete in viaggio, una VPN non può che essere lo strumento più adatto. Il collegamento a dei server privati su cui viene instradato il traffico di rete, consente infatti di tenere al sicuro i dati relativi alla propria navigazione, grazie alla criptazione, nonché mascherare la propria posizione attraverso l'utilizzo di un indirizzo IP differente. Tra le diverse offerte disponibili, quella di Surfshark offre 2 mesi aggiuntivi gratuiti, una velocità elevata anche all'estero e funzionalità di protezione a un prezzo molto conveniente.

Surfshark: VPN sicura e veloce in offerta

Facendo uso di un VPN, come quella di Surfshark, è ad esempio possibile risparmiare sul costo dei servizi web, grazie alla possibilità di mascherare il proprio indirizzo IP e trovare il miglior prezzo dei servizi in base alla posizione geografica. È anche possibile navigare in sicurezza pure quando ci si collega a una rete Wi-Fi pubblica, dove i malintenzionati possono avere vita più facile, per via della natura di quest'ultime o evitare le restrizioni adottate da alcuni siti e servizi quando ci si trova in viaggio.

Surshark offre una VPN in grado di proteggere tutti i dispositivi in possesso con un singolo abbonamento. L'offerta ha un costo di 2,30€ mensili e include:

Possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi

Blocco degli annunci, dei malware, dei pop-up e dei cookie

Autenticazione a due fattori

Assistenza attiva 24 ore al giorno per tutta la settimana

La VPN di Surfshark è presente in 100 paesi tramite più di 3200 server, non raccoglie nessuna informazione relativa alla navigazione dell'utente, offre funzionalità avanzate e garantisce una velocità elevata fino a 10Gbps. È anche possibile chiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento. Se siete alla ricerca di un servizio affidabile, sicuro e veloce, questo è sicuramente quello che fa per voi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.