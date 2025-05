Surfshark VPN: sblocco contenuti e privacy protetta a 2,19€/mese

Utilizzare un servizio come Surfshark VPN offre numerosi vantaggi, dal superamento delle restrizioni geografiche alla protezione dei tuoi dati online. Grazie a una VPN, puoi "cambiare" il tuo indirizzo IP, aggirando i blocchi regionali e accedendo a contenuti da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, una VPN come Surfshark ti consente di navigare in sicurezza, criptando i tuoi dati e garantendo che la tua attività online non venga tracciata.

Surfshark è attualmente in offerta con un incredibile sconto: solo 2,19€ al mese per il piano biennale che include 3 mesi gratuiti. Con questa promozione, avrai accesso illimitato alla VPN per un totale di 27 mesi, usufruendo di una connessione sicura senza limiti di banda o traffico.

Perché Surfshark VPN è una delle migliori in circolazione

Il servizio di Surfshark si basa su una rete globale di migliaia di server, che ti permettono di scegliere il paese a cui connetterti, rendendo invisibile la tua posizione e bypassando le restrizioni geografiche. Grazie alla funzione di rotazione dell'IP, che avviene senza interruzioni della connessione, Surfshark rende la tua navigazione completamente anonima, impedendo che la tua posizione venga tracciata.

Inoltre, con Surfshark potrai usufruire di una politica no-log, che significa che nessuna delle tue attività online verrà registrata, garantendo la massima privacy. La VPN supporta tutti i dispositivi, offrendo protezione completa mentre navighi, guardi contenuti in streaming o giochi online.

E poi moltissime altre funzionalità speciali, come il Bypasser per decidere quali app proteggere con la VPN e quali no, Cleanweb per eliminare annunci e pop up fastidiosi e molto altro.

L’offerta è disponibile con il piano biennale a 2,19€ al mese, con 3 mesi gratuiti, ma puoi anche aggiungere 50 centesimi al mese per ottenere il piano One, che include un sistema antivirus extra per una protezione completa. Per attivare il piano più adatto alle tue esigenze vai sul sito di Surfshark.

