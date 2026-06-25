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Surfshark VPN è in offerta: 85% di sconto estivo sui piani di due anni

I piani della durata di due anni di Surfshark VPN godono di uno sconto fino all'85% con prezzi a partire da 2,49 euro al mese.
Surfshark VPN è in offerta: 85% di sconto estivo sui piani di due anni
I piani della durata di due anni di Surfshark VPN godono di uno sconto fino all'85% con prezzi a partire da 2,49 euro al mese.
Federico Pisanu
Pubblicato il 25 giu 2026
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Surfshark VPN è uno dei principali servizi di rete privata virtuale oggi disponibili sul mercato, dall'alto di una velocità di connessione superiore alla media e dei tanti servizi aggiuntivi per migliorare la privacy e la sicurezza online dei propri utenti. Di fatto, rappresenta una delle migliori scelte possibili per chi ha la necessità o il desiderio di attivare un servizio di questo tipo.

In questi giorni i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 2,49 euro al mese, grazie allo sconto fino all'85% nell'ambito dell'ultima promozione attiva sul sito ufficiale. L'iniziativa in corso prevede inoltre tre mesi aggiuntivi in regalo e la possibilità di richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta Surfshark VPN

surfshark vpn offerta

Perché una VPN può essere utile in vacanza quest'estate

Il primo motivo è da ricercarsi nel blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali sui contenuti streaming quando si è all'estero. L'attivazione di una VPN consente di aggirare le restrizioni geografiche, simulando una connessione da un altro Paese (nel caso specifico dall'Italia). Come caso pratico possiamo considerare le partite dei Mondiali di calcio tanto su DAZN quanto su RaiPlay, ma anche i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, così come l'imminente torneo di Wimbledon.

Un altro motivo riguarda la questione sicurezza. Nel caso specifico ci stiamo riferendo alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti e hotel, che possono nascondere più di un'insidia per chi vi si collega senza protezione. Il suggerimento è di attivare prima una VPN e poi connettersi alla rete Wi-Fi, in modo da poter navigare in assoluta tranquillità.

L'offerta di Surfshark disponibile sul sito ufficiale è valida per un periodo di tempo limitato. Per approfittarne è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata tramite il link che segue.

Pagina offerta Surfshark VPN

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