Chi ha intenzione di utilizzare dei servizi web o accedere a dei siti non disponibili in Italia, o all'estero se si è in viaggio, non può che far uso di una VPN. Grazie alla possibilità di utilizzare l'indirizzo IP di un altro paese, è infatti possibile mascherare la propria posizione e navigare in totale anonimato. L'utilizzo di server privati per instradare le richieste, permette inoltre di cifrare i propri dati e proteggere la navigazione. Se siete alla ricerca di un servizio sicuro, e al tempo stesso veloce ed economico, lo sconto dell'82% offerto da Surfshark VPN fa sicuramente al caso vostro!

Surfshark VPN: sicurezza e velocità a soli 2,30€ al mese

Surfshark VPN offre innanzitutto una navigazione veloce: garantisce fino a 10Gbps in 100 paesi. Blocca sia annunci, che tracker e pop-up, assicurando una riservatezza totale e una navigazione pulita. La possibilità di mascherare la propria posizione reale permette anche di risparmiare sui servizi, che proprio attraverso i limiti regionali variano spesso il prezzo in base alla posizione geografica. La protezione è estesa anche alle reti Wi-Fi pubbliche, solitamente terreno facile per i malintenzionati.

Spendendo soltanto 2,30€, Surfshark VPN vi offre:

La possibilità di collegare un numero illimitato di dispositivi con un solo account

Blocco malware, annunci fraudolenti, cookie e pop-up

Autenticazione a due fattori

Assistenza disponibile 24 ore al giorno per tutta la settimana

Compatibilità con la maggior parte degli ecosistemi, dei dispositivi e dei browser (Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Fire TV, Chrome, Firefox, Edge)

Surfshark VPN è presente con più di 3200 server in più di 100 paesi. Oltre a offrire soltanto soluzioni avanzate per la sicurezza, non raccoglie alcuna informazione sull'utente durante la navigazione, preservando l'anonimato anche per quanto riguarda questo aspetto. Nel caso non siate soddisfatti, è possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'abbonamento.

Approfittate dell'offerta e proteggete adesso i vostri dispositivi!

