Surfshark VPN in offerta all'82% di sconto (più due mesi gratis)

Quando navighiamo online, la nostra privacy e l'anonimato delle nostre attività non sono sempre al sicuro – specialmente se ci colleghiamo a reti pubbliche non protette. Esistono dunque dei metodi per navigare in totale sicurezza? La risposta è sì: parliamo delle VPN, acronimo di Virtual Private Network, ovvero delle reti virtuali private che garantiscono privacy attraverso un canale criptato che prende il nome di “tunnel VPN”. Fra i diversi provider, uno dei leader del settore è Surfshark, che offre un servizio di privacy digitale completo e sicuro ad un prezzo piuttosto economico. Grazie all'offerta attualmente in corso, infatti, è possibile accedere a tutte le sue funzionalità a soli 2,18 euro al mese, pari all'82% di sconto. E due mesi te li regala Surfshark.

Tutti i vantaggi di Surfshark VPN

Surfshark VPN è uno strumento di privacy digitale in grado di mascherare il traffico internet, proteggere l'identità degli utenti e prevenire il tracking. Surfshark fa utilizzo, infatti, di protocolli sicuri e rapidi e di crittografia AES 256 GCM per mantenere i più alti standard di sicurezza possibili; a ciò si aggiungono DNS privato, server offuscati basati su una sola RAM, rigorosa politica di no-log e autenticazione a due fattori.

Il servizio offerto da Surfshark è completo inoltre di tutti quegli aspetti fondamentali che formano una VPN di prima qualità. Alcuni esempi? “Kill Switch”, per far sì che i dati non vengano esposti in caso di perdita di rete, connessione automatica, bypasser per utilizzare la VPN su tutte oppure un numero limitato di app, e assistenza 24/7 tramite live chat, e-mail o social media. In quanto alle esclusive Surfshark, troviamo la funzione “CleanWeb” che blocca annunci, banner, tracker, malware e tentativi di phishing, “MultiHop” che permette la connessione simultanea a due server diversi e lo strumento di blocco per i pop-up dei cookie.

Sono più di 3200, dislocati in 65 paese, i server proposti da Surfshark. Il vantaggio principale è la rapida velocità di connessione: su ciascun server, infatti, è disponibile almeno una porta da 1 Gbps singola. Mentre ogni giorno vengono aggiunte nuove porte da 10 Gbps. Tutti i server, inoltre, sono basati su una sola ram al 100% e funzionano grazie agli ultimi aggiornamenti di software, non conservano i dati e vengono cancellati occasionalmente.

Con Surfshark VPN tieni al sicuro i tuoi dati, proteggi i tuoi dispositivi di qualsiasi piattaforma e utilizzi internet in piena libertà. Approfitta dell'offerta all'82% di sconto: a soli 2,18 euro al mese otterrai tutti i vantaggi del servizio, disponibili per un numero di dispositivi illimitato – dagli smartphone ai portatili, tablet, estensioni, TV e router Wi-Fi. Il piano gode di garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.