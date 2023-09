Surfshark VPN esagera: 85% di sconto e 2 mesi extra gratis con l'ultima offerta

L'ultima offerta di Surfshark VPN è la migliore di sempre: 85% di sconto sul piano di 2 anni, a cui si aggiungono 2 mesi extra di servizio gratis. Così il prezzo crolla a soli 2,30 euro al mese, per una VPN completa di tutto. Il piano Starter di Surfshark offre infatti una connessione privata sicura, una navigazione sul web priva di annunci pubblicitari e il blocco dei pop-up e la totale assenza di cookie.

Surfshark VPN in offerta a soli 2,30 euro al mese per i primi 2 anni

La VPN di Surfshark ti permette di usare Internet come era prima della pubblicità: senza annunci né pop-up dei tracker e cookie, per una navigazione molto più piacevole e rispettosa della tua privacy.

Surfshark mette a disposizione una VPN ad alta velocità, con più di 3.000 server solo RAM dislocati in oltre 100 diversi Paesi. In questo modo puoi guardare i tuoi contenuti preferiti senza restrizioni geografiche, ovunque tu sia.

Tutto questo con la garanzia di una ferrea politica no-log. Ciò significa che Surfshark non monitora, non traccia né memorizza la tua attività Internet. Tantomeno non venderà mai i tuoi dati.

Un singolo abbonamento di Surfshark è utilizzabile contemporaneamente su più dispositivi, in questo modo puoi mettere al sicuro tutta la famiglia. Non esistono account multipli, non c'è confusione.

E se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Approfitta ora del maxi sconto per ottenere Surfshark VPN a un prezzo stracciato, beneficiando poi di 2 mesi extra gratuiti.

