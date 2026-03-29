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Surfshark VPN è in sconto a 1,88€ al mese e ora ti regala 3 mesi

Una delle migliori VPN in circolazione, Surfshark, è in sconto fino all'88% con prezzo di partenza di 1,88€ al mese.
Surfshark VPN è in sconto a 1,88€ al mese e ora ti regala 3 mesi
Una delle migliori VPN in circolazione, Surfshark, è in sconto fino all'88% con prezzo di partenza di 1,88€ al mese.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 29 mar 2026
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Una delle migliori VPN sul mercato è in super sconto: solo per poche ore, Surfshark VPN è in offerta a 1,88€ al mese grazie ad un prezzo ribassato dell'88%. In più, oltre allo sconto, puoi ottenere 3 mesi extra gratis del servizio.

La caratteristica di punta di Surfshark VPN? La possibilità di utilizzarla su un numero illimitato di dispositivi. Ma non è certo l'unico motivo per cui averla: ecco tutti i dettagli.

Vai all'offerta di Surfshark

Tutti i piani di Surfshark sono in sconto

Surfshark mette a disposizione tre diverse tipologie di piani. Tutti con un comun denominatore: la VPN non cambia, il servizio è identico. Lo stesso vale per il numero illimitato di dispositivi, blocco annunci e tracciamento dati e funzionalità di rotazione dell'IP.

Ogni piano però aggiunge qualcosa rispetto all'altro. Quello più economico, al costo di 1,88€ al mese, si chiama Premium e oltre alla tecnologia principale offre Alternative ID, funzionalità che permette di generare e-mail e dettagli personali finti, così da poterli utilizzare per registrarsi a siti o servizi web di cui non ci si fida.

Il piano intermedio si chiama One. Include tutti i servizi di Premium più un antivirus che protegge in tempo reale, l'anti-phishing e le notifiche in caso di leak di dati personali e carte di credito. Da menzionare anche il blocco dei contenuti web e l'adblocker. Prezzo: 2,28€ al mese (sconto dell'87%) e 3 mesi extra gratis.

Infine, ecco la proposta più avanzata di Surfshark, ovvero One+, che comprende tutti i servizi degli altri due piani, aggiungendo Incogni, uno dei migliori tool per contrastare le chiamate dei call center e del telemarketing, sia via telefono che via e-mail e SMS. Il prezzo è di 4,18€ al mese (sconto dell'80%), sempre con 3 mei extra inclusi.

Presente una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto. Per maggiori dettagli, consultare il sito di Surfshark.

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