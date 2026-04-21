Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Surfshark VPN compie 8 anni: ora disponibile al prezzo più basso di sempre

Nell'ambito dell'offerta di compleanno i prezzi dei piani di due anni partono da 1,78 euro al mese più tre mesi extra in regalo.
Surfshark VPN compie 8 anni: ora disponibile al prezzo più basso di sempre
Nell'ambito dell'offerta di compleanno i prezzi dei piani di due anni partono da 1,78 euro al mese più tre mesi extra in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 21 apr 2026
Link copiato negli appunti

In casa Surfshark è tempo di compleanno. Una delle VPN più veloci e affidabili oggi presenti sul mercato compie 8 anni e per l’occasione ha lanciato un’offerta a tempo limitato notevole: i piani di due anni sono disponibili a partire da 1,78 euro al mese, il prezzo più basso di sempre.

L’iniziativa in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo, indipendentemente dal piano che si sceglie tra Starter, One e One+. Come detto, l’offerta di compleanno di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato.

Pagina offerta Surfshark

surfshark offerta compleanno

I prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN

Ecco il riepilogo dell’offerta attualmente in corso sul sito di Surfshark in occasione dell’ottavo compleanno:

  • Surfshark Starter: 1,78 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 48,06 euro per i primi 27 mesi invece di 189,54 euro; si rinnova a 84,19 euro all’anno al termine del periodo promozionale (75% di sconto)
  • Surfshark One: 2,08 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 56,16 euro per i primi 27 mesi invece di 227,61 euro; si rinnova a 101,20 euro all’anno al termine del periodo promozionale (75% di sconto)
  • Surfshark One+: 4,18 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 112,86 euro per i primi 27 mesi invece di 285,12 euro; si rinnova a 126,71 euro all’anno al termine del periodo promozionale (60% di sconto)

Il servizio di rete privata virtuale di VPN è il medesimo indipendentemente dal piano selezionato, di conseguenza il profilo Starter disponibile al prezzo scontato di 1,78 euro al mese rappresenta la scelta migliore per rapporto qualità-prezzo. Per chi invece vuole un pacchetto di privacy online completo, troverà nelle proposte dei piani One e One+ una marcia in più.

Pagina offerta Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

PrivadoVPN è la VPN più economica del mese di aprile (1,11€)
VPN

PrivadoVPN è la VPN più economica del mese di aprile (1,11€)
ExpressVPN in offerta di primavera al -79%: naviga protetto a soli 2,39€ al mese per oltre 2 anni
VPN

ExpressVPN in offerta di primavera al -79%: naviga protetto a soli 2,39€ al mese per oltre 2 anni
VPN su dispositivi illimitati con antivirus integrato in offerta a 1,11€ al mese
VPN

VPN su dispositivi illimitati con antivirus integrato in offerta a 1,11€ al mese
NordVPN è di nuovo in offerta: 76% di sconto per la VPN con server in Italia
VPN

NordVPN è di nuovo in offerta: 76% di sconto per la VPN con server in Italia