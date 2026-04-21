Surfshark VPN compie 8 anni: ora disponibile al prezzo più basso di sempre

In casa Surfshark è tempo di compleanno. Una delle VPN più veloci e affidabili oggi presenti sul mercato compie 8 anni e per l’occasione ha lanciato un’offerta a tempo limitato notevole: i piani di due anni sono disponibili a partire da 1,78 euro al mese, il prezzo più basso di sempre.

L’iniziativa in corso prevede inoltre tre mesi extra di servizio in regalo, indipendentemente dal piano che si sceglie tra Starter, One e One+. Come detto, l’offerta di compleanno di Surfshark è valida per un periodo di tempo limitato.

I prezzi scontati dei piani di due anni di Surfshark VPN

Ecco il riepilogo dell’offerta attualmente in corso sul sito di Surfshark in occasione dell’ottavo compleanno:

Surfshark Starter: 1,78 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 48,06 euro per i primi 27 mesi invece di 189,54 euro; si rinnova a 84,19 euro all’anno al termine del periodo promozionale (75% di sconto)

per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 48,06 euro per i primi 27 mesi invece di 189,54 euro; si rinnova a 84,19 euro all’anno al termine del periodo promozionale (75% di sconto) Surfshark One: 2,08 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 56,16 euro per i primi 27 mesi invece di 227,61 euro; si rinnova a 101,20 euro all’anno al termine del periodo promozionale (75% di sconto)

per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 56,16 euro per i primi 27 mesi invece di 227,61 euro; si rinnova a 101,20 euro all’anno al termine del periodo promozionale (75% di sconto) Surfshark One+: 4,18 euro al mese per i primi 2 anni + 3 mesi extra, per un importo complessivo di 112,86 euro per i primi 27 mesi invece di 285,12 euro; si rinnova a 126,71 euro all’anno al termine del periodo promozionale (60% di sconto)

Il servizio di rete privata virtuale di VPN è il medesimo indipendentemente dal piano selezionato, di conseguenza il profilo Starter disponibile al prezzo scontato di 1,78 euro al mese rappresenta la scelta migliore per rapporto qualità-prezzo. Per chi invece vuole un pacchetto di privacy online completo, troverà nelle proposte dei piani One e One+ una marcia in più.

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