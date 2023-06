Surfshark VPN ancora in sconto dell'82% a un prezzo bassissimo

Surfshark continua con uno sconto davvero ottimo, con cui è possibile acquistare la sua VPN a un prezzo super competitivo. Parliamo di un abbonamento di due anni a soli 3,22€ al mese, che vi regala anche 2 mesi aggiuntivi in omaggio! Un'ottima opportunità se cercavate una VPN per salvaguardare i vostri dati di navigazione. Come ben sappiamo, questi vengono spesso raccolti da ISP e altri enti terzi, per monitorare le abitudini a scopo pubblicitario.

Ma se volete che questi rimangano privati, allora Surfshark VPN è la scelta giusta. Non raccoglie infatti alcun dato d'utilizzo da parte dell'utente, mettendo al centro la privacy personale. Offre anche un servizio davvero stabile e veloce, che non sacrifica le prestazioni di rete.

Surfshark: ottenete due mesi in omaggio con l'82% di sconto

Surfshark è una VPN in grado di assicurare velocità fino a 10Gbps, grazie a più di 3200 server sparsi in 100 paesi. Avrete quindi sempre il massimo delle prestazioni ottenibili con qualsiasi connessione o dispositivo.

Il servizio include anche una funzione integrata per il blocco delle pubblicità, dei malware e dei pop-up dei cookie, garantendo una navigazione pulita e veloce. Non perderete tempo ad accettare fastidiosi cookie che tracciano la vostra navigazione e sarete inoltre protetti in tempo reale dalle minacce informatiche, che possono nascondersi dietro siti potenzialmente fraudolenti.

Utilizzando Surfshark, potrete mascherare il vostro indirizzo IP e cifrare i dati relativi alla navigazione, in modo che questi rimangano indecifrabili a terzi e a possibili malintenzionati, anche quando vi collegate alle reti Wi-Fi pubbliche. Queste rendono spesso facili le attività fraudolente da parte di malintenzionati, ma con una VPN come questa potrete collegarvi alla rete del bar, di un ristorante o del centro commerciale senza alcuna preoccupazione.

Surfshark fa anche uso di autenticazione a due fattori, garantendo la protezione contro possibili accessi non autorizzati. L'assistenza è inoltre disponibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, per qualsiasi evenienza.

Sottoscrivete ora il piano scontato e navigate in totale anonimato!

