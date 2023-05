Surfshark: torna la migliore offerta della VPN con server a 10 Gigabit

Surfshark è un servizio di VPN celebre tra gli addetti ai lavori e il pubblico per la velocità di connessione e per l'utilizzo di server a 10 Gigabit in oltre 100 Paesi al mondo. In queste ore è possibile sfruttare di nuovo la migliore offerta di sempre promossa da Surfshark per aderire al servizio a soli 2,30 euro al mese per due anni, grazie allo sconto dell'82% sul prezzo dell'abbonamento. E in più puoi godere di due mesi extra gratuiti.

Surfshark VPN in sconto dell'82% per 2 anni: velocità al top con i server a 10 Gigabit

Uno dei principali punti di forza di Surfshark è la velocità di connessione che garantisce a chiunque sottoscrive il suo servizio VPN, confermata anche dalle recensioni indipendenti di alcune delle principali riviste del settore, tra cui TechRadar, PCMag e CNET. Quest'ultima ha scritto letteralmente: "Surfshark è una bomba, se stavi cercando qualcosa di veramente veloce, questa è la VPN che fa al caso tuo". E noi non possiamo che confermare in toto quando scritto da CNET, avendo avuto modo di apprezzare la velocità di connessione durante la visione di numerosi eventi sportivi in live streaming.

Scegliendo di attivare ora il servizio VPN di Surfshark, pagherai 59,76 euro per i primi 26 mesi (di cui due in regalo). Al termine del periodo promozionale puoi scegliere se rinnovare al costo di 59,76 euro per il terzo anno, oppure disdire senza alcuna spesa aggiuntiva. In più godi anche della garanzia Soddisfatto o rimborsato entro 30 giorni dall'acquisto.

Attiva ora Surfshark VPN per beneficiare del maxi sconto dell'82% per due anni, ricevendo in regalo due mesi extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.