Surfshark: regalati una VPN per quest'estate

Surfshark è una delle VPN leader del mercato, non soltanto in Italia ma anche all'estero. Funzionalità avanzate, velocità superiore alla media e uso su un numero illimitato di dispositivi sono i fiori all'occhiello di un servizio che sta riscrivendo le regole del settore.

Quest'estate regalati il piano biennale di Surfshark a 2,19 euro al mese, per effetto dello sconto dell'83% regalato dall'ultima offerta di queste ore. Non solo però, perché oltre al maxi sconto ricevi anche un 1 mese extra gratis. E dopo il secondo anno paghi soli 54,66 euro ogni 12 mesi. Puoi pagare con carta di credito, PayPal, Google Pay, Apple Pay e criptovalute.

Surfshark in sconto dell'83%

I vantaggi di avere una VPN quando sei in vacanza sono molti e allo stesso tempo importanti. Innanzitutto ti consente di collegarti in maniera sicura alle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle che ci sono in aeroporto, negli hotel e nei ristoranti. Tra l'altro, in questo modo risparmi anche i GB della tua offerta telefonica.

L'altro grande vantaggio è di poter navigare per ore e ore senza alcuna preoccupazione di sorta, con la sicurezza della rete virtuale privata di Surfshark. Va da sé che questi elementi non sono validi solo in estate ma anche durante tutto il resto dell'anno.

Con l'ultima offerta di Surfshark gli anni diventano come minimo due. Attiva ora il piano di due anni per beneficiare dello sconto dell'83% e pagare soli 2,19 euro al mese. Le carte di credito accettate sono Visa, Mastercard, American Express e Discover.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.