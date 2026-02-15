Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Surfshark: privacy, velocità e convenienza in un’unica offerta a meno di 2€ al mese
Scopri l’offerta di Surfshark: una VPN potente con molte funzionalità avanzate per proteggere la tua privacy online e navigare in sicurezza.
Roberta Bonori
15 feb 2026
Oggi “andare online” significa molto di più che semplicemente aprire un sito: significa proteggere dati sensibili, evitare tracciamenti indesiderati, accedere ai tuoi contenuti preferiti da ogni parte del mondo e farlo senza sacrificare velocità o comodità. Surfshark ha costruito la sua reputazione proprio su questa idea, e la sua promo in corso è l’occasione giusta per portare subito al sicuro tutta la tua esperienza digitale.

Un unico abbonamento per tutta la casa digitale

 

Una delle caratteristiche più interessanti dell’offerta di Surfshark è che un solo abbonamento ti permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente. Smartphone, tablet, computer, smart TV, persino il router: tutto resta sotto lo stesso ombrello di sicurezza senza costi aggiuntivi. In un’epoca in cui ognuno di noi ha più di un dispositivo connesso, questa è una grande comodità che rende l’offerta ancora più interessante.

Quando si parla di VPN a prezzi così contenuti, la prima reazione può essere: “È troppo bello per essere vero?” Ma la promo di Surfshark non è una trovata effimera: si basa su un abbonamento biennale che include 3 mesi extra gratuiti e azzera quasi completamente i costi ricorrenti tipici di molte VPN. Questo abbassamento del prezzo non compromette le funzionalità principali. La VPN mantiene:

  • Connessione cifrata e sicura su qualsiasi rete

  • Protezione da occhi indiscreti sui Wi-Fi pubblici

  • Accesso a server in tutto il mondo per bypassare blocchi geografici

  • Possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi sotto lo stesso abbonamento

In sostanza, al di là del costo vantaggioso, stai ottenendo una protezione paragonabile a quella dei piani di fascia alta, ma ad una frazione del prezzo.Se stavi pensando di rafforzare la tua privacy online o semplicemente stai cercando uno strumento versatile e conveniente per proteggere tutta la tua famiglia digitale, questa offerta vale davvero la pena di essere considerata.

