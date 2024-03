Surfshark One: l'offerta all-inclusive con antivirus e VPN

Stare dietro a tutti i servizi di protezione per navigare nel web è una follia: per poter stare tranquilli bisognerebbe avere un'ottima VPN, un antivirus per bloccare i file malevoli, oltre che una costante cura dei cookies e un blocco per gli annunci e i pop-up ingannevoli. Fortunatamente, Surfshark ha ideato One, il piano perfetto per chi vuole tutto in un pacchetto all-inclusive, senza dover perderci la testa.

Surfshark One: antivirus, VPN e si naviga sicuri

Surfshark One propone un piano molto conveniente dal punto di vista dei servizi compresi: a soli 3,49€ al mese, per un piano annuale (e quindi con uno sconto del 77% dal prezzo iniziale), avrai una VPN capace di modificare il tuo indirizzo IP in modo che la tua posizione diventi invisibile (superando ogni restrizione geografica per vedere anche le tue serie tv preferite), un antivirus che scansiona i programmi ogni volta che li installi, li utilizzi o li scarichi, e un blocco annunci e pop-up, specialmente per quanto riguarda il consenso dei cookies.

Eppure l'offerta di Surfshark One non si ferma qui: al suo interno avrai anche Alternative ID, che ti permetterà di creare una nuova identità e una nuova e-mail per quando dovrai registrarti online, Alert, che ti avviserà se il tuo indirizzo email, la tua carta di credito o il tuo documento di identità hanno subito una violazione, e Search, un motore di ricerca senza annunci o tracker, per navigare senza avere paura che i tuoi dati circolino in giro.

Ultimo, ma non per importanza, il report dei dati: questo ti permetterà di avere un resoconto dei dati personali, permettendoti di rimanere costantemente aggiornato. Nel pacchetto infine, avrai accesso a 2 mesi aggiuntivi di servizio totalmente gratuiti, e potrai rescindere il tutto entro 30 giorni grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.