Surfshark: la migliore VPN in sconto dell'82% per 2 anni

No, Surfshark non ha paura di volare. In queste ore sul sito ufficiale del celebre servizio VPN è disponibile una maxi offerta sull'abbonamento di 24 mesi: 82% di sconto per 2 anni più altri due mesi gratis. Già solo lo sconto di oltre l'80% è da capogiro, se poi a questo si aggiungono anche altri 60 giorni interamente gratuiti, siamo di fronte alla classica promo "no contest".

Due anni di VPN con Surfshark scontati dell'82% (e altri due mesi gratis)

Si fa presto a dire migliore VPN. In questo caso però è un semplice confronto diretto con gli altri migliori fornitori di servizi VPN a dimostrarlo. A parità di piano, non solo Surfshark ha il prezzo più basso del mercato, ma anche il pacchetto di funzioni più completo: dall'utilizzo della VPN su un numero illimitato di dispositivi allo strumento di blocco di malware, pop-up dei cookie e annunci, passando per l'assistenza 24 ore su 24 (sette giorni su sette) e l'autenticazione a due fattori, tutti elementi che rendono la VPN di Surfshark la migliore.

L'attivazione del piano di due anni è semplicissima: prima di tutto vai alla pagina della promo, quindi premi su "Fai tua l'offerta VPN". Si aprirà una nuova pagina, dove dovrai confermare la scelta dell'abbonamento di 24 mesi e il codice sconto surfsharkdeal (già applicato in automatico dal sistema), per poi cliccare sul pulsante "Vai alla pagina di pagamento". Ora non ti resta che inserire la tua email per l'account Surfshark e il metodo di pagamento preferito tra carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovaluta. Alla destra comparirà il totale dell'ordine comprensivo dell'IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.