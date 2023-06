Surfshark: il servizio VPN pluripremiato è in offerta al miglior prezzo

Il servizio VPN di Surfshark è uno dei più apprezzati dalle riviste di settore e dagli utenti del web che hanno la possibilità di provarlo. Stabilità e velocità di connessione, server a 10 Gigabit in 100 Paesi diversi e un ad-blocker integrato sono i suoi principali punti di forza. Ora che è in corso la miglior offerta di sempre, puoi sottoscrivere il piano biennale scontato dell'82%, a cui si aggiungono altri due mesi gratuiti. La spesa complessiva? I primi 26 mesi li paghi solo 59,76 euro, per un totale di 2,30 euro al mese per 24 mesi (IVA esclusa).

Surfshark VPN in sconto dell'82% per i primi 2 anni

Oltre ai punti già indicati nell'introduzione, la VPN di Surfshark riceve apprezzamenti così numerosi per alcune caratteristiche uniche. Un esempio? La possibilità di usarla su un numero illimitato di dispositivi. Un altro punto che la differenzia dalle altre è l'integrazione di uno strumento di blocco per i pop-up dei cookie. Ci sono poi anche l'autenticazione a due fattori, l'assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette, e l'ad-blocker per un web senza annunci.

Puoi scegliere se pagare con carta di credito o debito Mastercard, Visa, American Express e Discover, oppure con PayPal, Google Pay, Apple Pay o criptovaluta. Hai inoltre diritto alla garanzia Soddisfatto o rimborsato, da esercitare entro 30 giorni dall'acquisto.

Attiva ora il piano biennale di Surfshark per beneficiare della miglior offerta di sempre con sconto dell'82% sul piano biennale e altri 2 mesi extra gratuiti.

