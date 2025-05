Surfshark garantisce navigazione sicura senza pubblicità a 2,19€/mese

Tutti i pacchetti di Surfshark VPN includono una connessione privata illimitata e CleanWeb, lo strumento che elimina le pubblicità online, contribuendo a rendere più fluida, sicura e veloce l'esperienza di navigazione.

Attualmente, i piani biennali di Surfshark sono in promozione con sconti fino all'86% e 3 mesi extra gratuiti, con un costo di partenza di soli 2,19€ al mese.

Cos'è CleanWeb di Surfshark e perché attivarlo

CleanWeb di Surfshark è un filtro avanzato integrato nella VPN, progettato per bloccare banner pubblicitari, pop-up invadenti e link potenzialmente dannosi, riducendo al minimo l'esposizione a phishing e malware. Il tutto senza bisogno di configurazioni complesse.

È compatibile con praticamente ogni dispositivo: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Apple TV, Fire TV, e come estensione anche per Chrome, Firefox ed Edge. Una volta attivato, CleanWeb:

Rimuove annunci e tracciamenti pubblicitari ;

; Riconosce siti malevoli e phishing ;

; Riduce il consumo di dati , bloccando gli elementi superflui;

, bloccando gli elementi superflui; Aumenta la velocità di caricamento delle pagine ;

; Migliora la privacy online, specialmente durante l'uso di piattaforme streaming o reti pubbliche.

L'abbonamento biennale a Surfshark VPN è disponibile a una tariffa scontata di 2,19€/mese, con tre mesi bonus gratuiti inclusi. Un'occasione valida solo per un periodo limitato per chi desidera una VPN completa e un web libero da fastidi. Per approfittare di questa straordinaria offerta vai sul sito di Surfshark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.